2022/02/15 | 09:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nOfvhJ86IpM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي الموصل يشترون مقتنيات الكنائس المنهوبة ويعيدونها | تقرير: فرح الزيباري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي الموصل يشترون مقتنيات الكنائس المنهوبة ويعيدونها | تقرير: فرح الزيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).