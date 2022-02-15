رئيس الوزراء الليبي المكلف يستبعد أي صدام مع السلطة الحالية

2022/02/15 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ذكر الناشط السياسي الليبي أحمد الروياتي أن رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي ياشاغا استبعد أثناء اجتماعه بقيادات مدينة مصراتة أي صدام مع السلطة الحالية.

ونقل الروياتي عن رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة أنه "ما أن يحين الوقت سيتم تبادل السلطة بشكل أكثر من آمن وسلس خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية الداخلية منها والخارجية التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي".

وأفاد الناشط السياسي في منشور على حسابع في "فيسبوك" بأن باشاغا خلال اجتماع "ودي" مع أبرز قيادات مدينة مصراتة، أجاب على "تساؤلات البعض، وبدد مخاوف الأكثرية، وطمأن جانب الجميع، وأكد أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت سقف دولة اسمها ليبيا من دون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة".

يشار إلى أن السلطة التنفيذية القائمة حاليا في ليبيا، والمتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تصر على البقاء في السلطة وعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة.

المصدر: روسيا اليوم

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