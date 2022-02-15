2022/02/15 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-المثنى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن قيام كتلة سياسية بقيادة حراك للاطاحة بمحافظ المثنى احمد منفي واستبداله بشخصية اخرى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "الكتلة الصدرية المتمثلة بممثليها في المحافظة تقود حراكاً مع بقية الكتل الاخرى التي تتفق معها بموضوع اقالة محافظ المثنى وبدأت بجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب ممثلي المحافظة ليتم تسليمها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف المصدر بان "هنالك اجماع على تكليف شخصية مستقلة تحضى بمقبولية الكتل السياسية وابناء المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يقود حراك الاطاحة بمحافظ المثنى؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يقود حراك الاطاحة بمحافظ المثنى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).