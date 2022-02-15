مقتل فلسطيني واصابة 30 في مواجهات مع قوات الجيش الاسرائيلي

2022/02/15 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قتل فلسطيني واصيب 30 آخرون في مواجهات مع القوات الاسرائيلية .وقالت وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان، اليوم الاثنين :" ان القوات الاسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباك في الضفة الغربية المحتلة، بينما كانت القوات تستعد لهدم منزل رجل متهم بقتل اسرائيلي".كما اصيب 30 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الجيش الاسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس، في وقت متأخر من الليلة الماضية .وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، ان من بين الاصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنين اجنبيين، فيما تنوعت الاصابات بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت التي تسببت بحروق واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل"./انتهى9

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