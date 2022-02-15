2022/02/15 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أفادت وكالة "سانا" السورية بتصدي أهالي قرية تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بسوريا ، بمساندة حاجز للجيش السوري ، لرتل عسكري للقوات الأمريكية وطرده من محيط القرية.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من قرية تل ذهب :" ان رتلا مؤلفا من 6 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية ترافقه سيارة تابعة لقوات (قسد) ، حاول المرور عبر القرية، فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة".وأوضحت المصادر أن "أهالي القرية رشقوا رتل القوات الأمريكية بالحجارة ولاحقوه إلى أن غادر المنطقة"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سانا": أهالي قرية شمالي سوريا يطردون رتلا للجيش الأمريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سانا": أهالي قرية شمالي سوريا يطردون رتلا للجيش الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).