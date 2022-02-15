التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد اليوم

2022/02/15 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، مضيفه باريس سان جيرمان، الذي يعتبره الكثيرون أكثر فريق متكامل على الساحة حاليا والذي يضم في صفوفه نجم المستقبل، كيليان مبابي، والأسطورة ليونيل ميسي.ويخوض الريال هذه المباراة، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف الفريق الباريسي والعاصمة الفرنسية، ويلعبها بكل سمعته […]

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