الهند : اطلاق ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء بنجاح

2022/02/15 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية صباح اليوم الاثنين بإطلاق 3 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.وقال بيان صادر عن المنظمة “نجحنا اليوم الاثنين بإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من بينها قمر EOS-04 المخصص لاستشعار الأرض عن بعد..الأقمار مع صاروخ PSLV-C52 أطلقت من قاعدة في مركز Satish Dhawan الفضائي […]

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