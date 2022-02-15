2022/02/15 | 09:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن فيليب ميغيل رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أن السلطات الصحية أطلقت نظاما للتشخيص الأولي لعدوى فيروس كورونا عبر التسجيل الصوتي لسعال المريض.الأرجنتين تطلق نظاما لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتي للسعالرئيس الأرجنتين: حاولت إقناع زعماء أوروبيين بفاعلية “سبوتنيك V” وكتب على “تويتر”: “تقوم بوينس آيرس بالفعل بتحديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق نظام لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتي للسعال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق نظام لتشخيص الإصابة بكورونا عن طريق التسجيل الصوتي للسعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).