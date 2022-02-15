التغير المناخي يهدد وجود مواقع تراثية في مصر والجزائر

2022/02/15 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يحتوي الساحل الإفريقي على مواقع تراثية “ذات قيمة عالمية استثنائية” والتي تواجه مخاطر متزايدة جراء تغير المناخ بشري المنشأ.وقدم فريق عالمي من خبراء مخاطر المناخ والتراث أول تقييم شامل لتعرض مواقع التراث الثقافي والطبيعي الإفريقي لمستويات سطح البحر القصوى والتآكل المرتبط بتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر.واستغرق الفريق بقيادة الدكتور […]

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