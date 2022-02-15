التربية توضح حقيقة تسرب الأسئلة الامتحانية

2022/02/15 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت وزارة التربية، الثلاثاء، المتقدمين لأداء الامتحانات الخارجية من الانسياق وراء مواقع إلكترونية تدعي حصولها على مرشحات الأسئلة الامتحانية وبيعها لهم، مؤكدة أن الأسئلة مؤمنة ولا يمكن تسريبها بتاتاً.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ما يشاع عن تسرب أسئلة الامتحانات التمهيدية، عار […]

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