2022/02/15 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن الاستقبال "الحافل" الذي حظي به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجسد عمل أبوظبي في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، الثلاثاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرقاش يوضح ما يجسده الاستقبال "الحافل" لأردوغان في الإمارات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرقاش يوضح ما يجسده الاستقبال "الحافل" لأردوغان في الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).