التربية تصدر توضيحاً بشأن تسريب اسئلة الامتحانات التمهيدية

2022/02/15 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تسريب لاسئلة الامتحانات التمهيدية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “ما يشاع عن تسرب أسئلة الامتحانات التمهيدية، عار عن الصحة كون الوزارة تعد الأسئلة بطريقة مؤمنة جدا ولا يمكن تسريبها مطلقا”.وأضاف أن “المرشحات التي تنشرها مواقع إلكترونية، هي […]

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