عِندما يتحدّث الضمير : قراءة تحتيّة في كتاب - بيني وبين نفسي - للكاتب محمد السعدي . القسم الأول - 2 من 3 - خيرالله سعيد

2022/02/15 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خيرالله_سعيد عِـندما يتحـدّث الضمير : القسم 2 * * ** حــالة الحِـزب الشيوعي العـراقي، عَـشيّـة انعـقـاد المـؤتـمر الرابع :لقـد خلقت حـالة " الإخـتراق الأمني للحزب" من قبل أجهزة الأمـن البعثية، أمراً خطيراً، جعلت الحزب أن يتـّخـذ إجراءاتٍ دقيقة وتكتيكية، بغية التـمويـه على " عـقـد المؤتمر الرابع للحزب" فـقـد انعقد المـؤتمر في " خـيـمـةٍ" نُصبت في منطقة آرموش السفلى، من ناحية لـولان عام ......





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