وقوع زلزالين قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

2022/02/15 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية، أن زلزالين طبيعيين منخفضي الشدة وقعا، أمس الاثنين، بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.وقالت إن زلزالا قوته 2,3 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد حوالي 36 كيلومترا شمال غربي مدينة كيلجو بإقليم هامكيونغ الشمالي، في الساعة 2:33 مساء.وأضافت أنه في الساعة 7:47 مساء، […]

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