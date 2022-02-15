برلين تحث روسيا على سحب قواتها من حدود أوكرانيا

2022/02/15 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء من موسكو "سحب قواتها" من حدود أوكرانيا معتبرة ان "الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة" في وقت ينتظر وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو.

وأوضحت بيربوك في بيان "الوضع خطر للغاية ويمكن أن يتدهور في أي لحظة.



علينا أن نغتنم كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي" مضيفة "مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا ويعود لموسكو سحب قواتها".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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