انفجار يستهدف مقهى شبابيا في ديالى

2022/02/15 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة مقهى شبابيا في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / :" ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة مقهى شبابيا قرب مستشفى الزهراء للولادة والاطفال في منطقة الحي العسكري بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان الانفجار ادى الى اضرار مادية دون اصابات بشرية "./انتهى

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