أسعار النفط تسجل قفزة هي الأعلى منذ ٧ سنوات

2022/02/15 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى عقوبات أمريكية وأوروبية من شأنها أن تعطل الصادرات من أكبر منتج بالعالم .وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.49 دولاراً للبرميل بارتفاع 1.05 دولار ، بنسبة1.11٪ ، بعد أن بلغت في وقت سابق ذروة 96.16 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الاول 2014.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار، 1.36٪ ، ليصل إلى 94.38 دولارًا للبرميل، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى للجلسة عند 94.94 دولارًا ، وهو الأعلى منذ أيلول عام 2014.وأثارت التعليقات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من جانب روسيا على أوكرانيا اهتزاز الأسواق المالية العالمية./انتهى8

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