الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن احتراق الفندق الدولي في الانبار

2022/02/15 | 09:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الحريق الذي نشب في الفندق الدولي قيد الإنشاء في محافظة الأنبار الليلة الماضية.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مفارزنا في مركز دفاع مدني الرمادي أخمدت حادث حريق اندلع بفندق الأنبار الدولي قيد الإنشاء في منطقة الصوفية بقضاء الرمادي”.وأضافت، أن […]

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