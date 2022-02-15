مسؤول سابق: أميركا تريد إشعال حرب بين روسيا وأوكرانيا

2022/02/15 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، أن الولايات المتحدة تهدف إلى نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.ووصف أزاروف الأنباء حول “الهجوم” المحتمل لروسيا على أوكرانيا بالاستفزاز الأمريكي، قائلا: “إن هدفه واضح وهو تنظيم حرب بين أوكرانيا وروسيا.إنه هدف واضح تماما للولايات المتحدة لكل الرؤساء.إن روسيا خصم عسكري بالنسبة لهم والدولة الوحيدة […]

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