العمل تعتزم إطلاق السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة

2022/02/15 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن عزمها إطلاق السياسة الوطنيَّة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة إسماعيل موسى جعفر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة تعكف حالياً على مناقشة السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والتي […]

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