ارتفاع اسعار الذهب العالمي وسط مخاوف الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2022/02/15 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت أسعار الذهب مكاسبها مرتفعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، إذا دعمت المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المعدن الذي يعتبر ملاذا آمناً.ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر.وارتفعت العقود […]

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