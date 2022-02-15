2022/02/15 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تستمر مباريات الجولة الـ21 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة أربع مباريات في بغداد والنجف الاشرف.وقال الناطق باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز، تستكمل اليوم بإقامة أربع مباريات في بغداد النجف”.وأضاف أن “فريق أمانة بغداد يستضيف أربيل على ملعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربع مواجهات في بغداد والنجف ضمن الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربع مواجهات في بغداد والنجف ضمن الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).