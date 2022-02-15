2022/02/15 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: ايران بعثت رسائل تطمينية برفع حجم الغاز المورد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/15 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: ايران بعثت رسائل تطمينية برفع حجم الغاز المورد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: ايران بعثت رسائل تطمينية برفع حجم الغاز المورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).