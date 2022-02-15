مصر.. تفاصيل مقتل

2022/02/15 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت واقعة مقتل الطفلة وعد التي تبلغ من العمر 4 سنوات في حي الدقي بمحافظة الجيزة، موجة من الغضب والجدل في مصر، بعدما تبين أنها تعرضت للضرب المبرح والتعذيب على يد زوج والدتها، الذي احتجزها لمدة 3 أيام، داخل غرفة منفردة، بحسب تقرير لـ "بوابة الأهرام".

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