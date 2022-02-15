الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 3 مطلوبين بينهم متهم بقضايا التزوير في بغداد

2022/02/15 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاث مطلوبين بينهم متهم بقضايا التزوير في العاصمة بغداد.وقالت خلية الاعلام الأمني ، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء “.وأضافت، أن […]

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