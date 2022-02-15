الجامعة العربية: عودة سوريا قريبة جدا

2022/02/15 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية محمود خليفة، أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة.وقال خليفة في تصريح صحافي، ان “هناك أفكارا تم طرحها من أجل عودة سوريا”، مشيرا الى أن “عودة سوريا ستكون قريبة جدا”.وأوضح، أن “مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين […]

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