أمانة مجلس الوزراء تُصدر توصياتها بشأن مشروع تأهيل وتطوير مداخل بغداد

2022/02/15 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، توصيات ما جاء في اجتماع اللجنة المعنية بـ (متابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها) الصادرة في الجلسة الثامنة للجنة الأمر الديواني (32 لسنة 2019) التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي.وأوضح بيان صدر عن …

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