أمين الأمم المتحدة يدعو إلى وقف التصعيد في أوكرانيا

2022/02/15 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف التصعيد وعدم التأجيج في أوكرانيا.وقال غوتيريش في بيان، ان “الوقت حان للانفراج ووقف التصعيد، ولا محل للخطاب الاستفزازي”، لافتا الى ان “التصريحات يجب أن تخفض التوتر بدلا من تأجيجه”.ورحب غوتيريش، بالاتصالات الدبلوماسية الأخيرة، ويجب فعل المزيد”، متوقعا من الجميع” جهودا …

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