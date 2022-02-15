آثار ذي قار بصدد وضع حواجز لمنع السياح من الصعود لزقورة أور

2022/02/15 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..أعلن مدير آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، عن تكليف لجنة لوضع حواجز تمنع السياح من الصعود لزقورة أور.وقال عبد الرزاق في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه “تم تكليف الوحدة الهندسية في مفتشية آثار وتراث ذي قار لوضع مخطط لحاجز حول زقورة أور لغرض حماية الزقورة من الصعود المستمر […]

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