النزاهة: العراق ينجح باختراق السرية المصرفية الدولية قانونياً

2022/02/15 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّن العراق لأوَّل مرَّةٍ من اختراق السريَّـة المصرفيَّة الدوليَّة، مُوضحةً أنَّ ذلك جاء عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، أنَّ "الاختراق تمَّ من خلال إجراءاتٍ قانونيَّةٍ تمكَّن العراق بموجبها من الاطلاع على مُحتويات الخزينة في سويسرا".

وتابعت إنَّ "تقارير مُنظَّمة الشفافية الدوليَّـة للعام (2021)، أشَّرت تحسُّناً واضحاً وتقدُّماً في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تُصدرُه المُنظَّمة".

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