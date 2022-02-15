صهريح يهوي من أعلى جسر في نينوى  وفرق الانقاذ تنقذ سائق وتمنع كارثة بيئية

2022/02/15 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انها منعت كارثة بيئية في نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ سائق صهريج محمل بالنفط الخام هوى من اعلى جسر سنحاريب ليسقط في نهر الخوصر داخل مدينة الموصل".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام عن جسد السائق وتحريره مع تامين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها بالتزامن مع اجراءات وقائية لاحد من انسكاب المنتوج النفطي الملوث للنهر وتمنع كارثة بيئية في المناطق الزراعية التي يمر بها النهر".

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