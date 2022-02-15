أكثر من 180 كاتباً من 47 دولة يختتمون مهرجان طيران الامارات للآدب

2022/02/15 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اختتم مهرجان طيران الامارات للآداب فعاليات دورته الرابعة عشرة ، التي نظمت بالتعاون مع الشركاء المؤسسين، طيران الإمارات وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بمشاركة أكثر من 180 كاتباً من 47 دولة.وقالت أحلام بلوكي مديرة المهرجان: كان المهرجان تجربة رائعة، واكتسبت هذه الدورة أهمية إضافية، حيث عايشنا مدى التعطش لأجواء الإبداع والأدب والثقافة؛ إذ كان من اللافت أن الجماهير تمكث بعد الجلسات وتتفاعل بعفوية مع الزوار، وينخرط الجميع في حوارات حول مواضيع تحفز التفكير، وهو ما يتطلع إليه المهرجان "./ النتهى

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