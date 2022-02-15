2022/02/15 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة ، وعلى 3 متهمين بالدكة العشائرية في بغداد .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية :" ان مفارز من الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز مكتب مخدرات مدينة الصدر شرقي بغداد ، القت القبض على تاجر للمواد المخدرة، وبحوزته كمية تقدر بكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ".وفي السياق ذاته القت قوة من الشرطة القبض على متهم بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة (الاستكشافات النفطية) ببغداد وبحوزته 40 غراما من مادة الكرستال المخدرة ومسدس ".من جانب اخر القت قوة اخرى من الشرطة الاتحادية القبض على ثلاثة متهمين بجريمة "الدكة العشائرية" في منطقة "الشعلة "شمال غربي بغداد ، وضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف واخرى نوع GC ، و28 إطلاقة مختلفة الانواع ومسدسا "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة و3 متهمين بالدكة العشائرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة و3 متهمين بالدكة العشائرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).