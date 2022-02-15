الرافدين: 4595 حساب تم افتتاحه للمواطنين لايداع اموالهم بالمصرف

2022/02/15 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال كانون الثاني الماضي.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 541 حساب جاري بالدينار والدولار”.وأضاف ابيان، “في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 2948 حساباً […]

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