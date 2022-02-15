أم كلثوم - عبد الغني سلامه

2022/02/15 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه تحل في هذا الشهر الذكرى 47 لوفاة سيدة الغناء العربي أم كلثوم..



وأم كلثوم لم تكن مجرد مطربة عظيمة، وصاحبة صوت نادر..



كانت أكثر من ذلك بكثير؛ في بلدها مصر، كانت تعتبر الهرم الرابع، وأحد أبرز تجليات الوطنية المصرية.في العالم العربي كانت تمثل إحدى روافع القومية العربية، فقد كانت الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج تنتظر مساء أول خميس من كل شهر لتتسمّر قبالة المذياع لسماع أغنيتها الجديدة، كما ......





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