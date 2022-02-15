تونى كليف والموقف من القضية الفلسطينية - سعيد العليمى

2022/02/15 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى أما توني كليف (1917 – 2000) المولود في فلسطين والذي نشأ صهيونيًا في بيئة صهيونية عريقة محاطًا في طفولته بمؤسسي الكيان العنصري – الاستيطاني أمثال بن جوريون وغيره من "الرواد"، والذي تحول فيما بعد إلى الماركسية ثم هاجر إلى بريطانيا ، وأسس حزب العمال الاشتراكي البريطاني، وهو ممن يتبنون فكرة وجود " قومية يهودية " فقد كتب في مقال استفزاز بريطاني جديد في فلسطين عام 1946: "لقد حاولت الإمبريالية البريطانية ......





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