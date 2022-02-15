داعش أصبحت خطر عالمي بحاجة إلى تعاون أممي لمواجهته والقضاء عليه - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/15 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الكاتب والباحث والأديب حينما يدلي برأيه ليس يعني ذلك أنه منحاز إلى جهة معينة لأن واجبه ومهمته توضيح الرؤيا حول موضوع ما للقراء الكرام ..



وبالنسبة لكاتب السطور قضى حياته منذ الصبا حاملاً راية النضال ضد جميع أنواع الاستعمار وبشكل خاص الاستعمار الأمريكي ويشهد له بذلك الكتابين اللذان أصدرهما هما (أمركة العالم وليس عولمته ..



وكتاب صراع الحضارات والستراتيجية الأمريكية) إضافة إلى عشرات المقالات.



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