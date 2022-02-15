النزاهة تصدر تقريرها السنوي: منع هدر وتحقيق في 15 ترليون دينار

2022/02/15 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، منع هدر وفتح تحقيق في 15 ترليون دينار عراقي.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، إنها "منعت هدر وحققت في أكثر من 15 ترليون دينارٍ، وذلك خلال الإعلان عن التقرير السنوي للهيئة للعام 2021".

وبينت الهيئة، أن "الأموال العامة التي استرجعت أو التي حققت فيها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرَها بناء على إجراءاتها والتي تمت إعادتها حقيقة إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها 642,498,499,204 مليار دينار، و10,025,779,729 مليار دولار أميركي".

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