النزاهـة تحصي عدد الاحكام التي صدرت خلال العام الماضي

2022/02/15 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداحصت هيئة النزاهـة الاتحاية، اليوم الثلاثاء، عدد الاحكام التي صدرت خلال العام الماضي.واشارت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إلى أنَّ "عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ (11605) مُتَّهمين، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة، بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (101) تهمة، و(422) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (712) تهمةً".ولفتت إلى "صدور (632) حكماً بالإدانة، من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير، و(42) حكماً بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم".

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