الاطار التنسيقي: ستنهار اي حكومة تتشكل دون مشاركتنا خلال 6 اشهر

2022/02/15 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الثلاثاء، بان اي حكومة تتكشل دون مشاركة قوى الاطار ستنهار خلال 6 اشهر.

وقال جدعان في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "القوى السياسية تدرك جيدا اهمية الاطار باعتباره يضم قوى عراقية مهمة لها قواعد كبيرة في اغلب المحافظات وان نتائج الانتخابات الاخيرة لاتعبر عن وجوده الشعبي مع تسجيلنا لعلامات استفهام عدة حيالها مؤكدا بان تشكيل حكومة بعيدا عن الاطار سيعرضها للانهيار خلال 6 اشهر".

واضاف ان "الحكومة المقبلة ستكون توافقية بين القوى السياسية والاطار سيكون شريك مهم وفعال في تشكيلها لافتا الى ان اي مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية لن يمرر دون توافق القوى السياسية".

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