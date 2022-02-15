2022/02/15 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال جهاز الأمن في أوكرانيا، إن البلاد تواجه محاولات لإثارة الذعر بشكل منهجي وترويج المعلومات الكاذبة المضللة.وذكرت المخابرات الأوكرانية في بيان ، أنها تسجل بشكل دوري مثل هذه المظاهر في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وتقوم بالتصدي لها.وأضاف البيان: "يشهد مجال المعلومات المحلي اليوم تأثيرا غير مسبوق ، وتواجه أوكرانيا محاولات لإثارة الذعر ونشر المعلومات المزيفة وتشويه الواقع الفعلي للأمور وكل ذلك بمجموعة ليس إلا نوع دوري جديد من الحرب الهجينة".وتابع : "يهدف هذا الضغط الإعلامي، لبث الذعر في المجتمع الأوكراني، وتقويض الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات الأوكرانية تخاطب المواطنين: البلاد تتعرض لمحاولات لاثارة الذعر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخابرات الأوكرانية تخاطب المواطنين: البلاد تتعرض لمحاولات لاثارة الذعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).