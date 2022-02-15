اصابة شخصين بجروح اثر نزاع عشائري في ذي قار

2022/02/15 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصيب شخصان في نزاع عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار .وذكر مصدر امني ، حسب شبكة اخبار الناصرية :" ان نزاعاً عشائريّاً اندلع يوم امس في قضاء الشطرة بين عشيرتين استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".واضاف :" ان النزاع خلف جريحين من الطرفين ، وفرضت القوات الامنية سيطرتها وشنَّت حملات مداهمة من اجل القبض على مثيري النزاع"./انتهى9

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