2022/02/15 | 10:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهـة تؤكد نظرها 18964 قضية جزائية بلغ عدد المتهمين فيها 11605 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/15 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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