دراسة : الطاعون الأسود لم يؤثر على جميع المناطق بالتساوي

2022/02/15 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصلت دراسة إلى أن جائحة الموت الأسود المدمر في القرن الرابع عشر لم تؤثر على أوروبا بالتساوي.وبناء على أدلة من حبوب التلقيح، وجد الخبراء أن الطاعون كان له تأثير ضئيل في بعض أجزاء القارة على الرغم من قتل أعداد كبيرة في مناطق أخرى.وكانت هناك مؤشرات على انخفاض حاد في […]

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