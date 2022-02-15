الاعلان عن استكمال اجراءات اعادة 170 مليون دولار من احد الفاسدين خارج البلاد

2022/02/15 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تمكنها من استكمال اجراءات نقل 170 مليون دولار مهربة من احد الفسادين الى الخارج، مبينا ان الاموال المستردة قبل خروجها الى العراق كبيرة وسيتم الكشف عن تفاصيلها.وقالت الهيئة في ايجاز صحفي تابعته /المعلومة/ ان “الهيئة ومن خلال شعبة استرداد الاموال المنهوبة الى الخرج تمكنت من استكمال اجراءات […]

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