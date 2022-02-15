2022/02/15 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير شرطة منطقة مكة، اللواء صالح الجابري، عن وجود أعمال "إتجار بالبشر" في العشوائيات في السعودية، مشيرا إلى أن السلوكيات غير الأخلاقية في هذه المناطق تساهم بانتشار الأمراض والأوبئة في المجتمع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. الشرطة تكشف عمليات "إتجار بالبشر" وعشرات ملايين الريالات في العشوائيات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. الشرطة تكشف عمليات "إتجار بالبشر" وعشرات ملايين الريالات في العشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).