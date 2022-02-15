الدفاع المدني يمنع حدوث كارثة بيئية في نينوى

2022/02/15 | 11:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقها استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام عن جسد السائق.

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