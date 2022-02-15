السكك تشكو صعوبة انهاء التجاوزات: نرفعها نهارا وتعود ليلا

2022/02/15 | 11:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أقرتْ الشركة العامة للسكك الحديد، الثلاثاء، بصعوبة إنهاء ملف التجاوزات على الخطوط السككية بسبب تكرارها ليلا بعد رفعها نهارا.وقال مدير الشركة طالب جواد كاظم الحسيني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “لجان الشركة انطلقت لإزالة ورفع التجاوزات على امتداد خطوط السكك الحديد في محافظات الوسط والجنوب ومحافظتي نينوى وكركوك، حيث […]

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