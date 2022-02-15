صحيفة اميركية: الولايات المتحدة زادت ثراء من أزمة الغاز في أوروبا

2022/02/15 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا بشكل حاد وسط تصاعد الأزمة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في مقال لها.وعلى حد تعبير كاتب المقال دانييل يرغين فإن نمو إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة أصبح أحد الأصول الجيوسياسية والاقتصادية للبلاد مما سمح لها بإجبار […]

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