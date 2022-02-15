2022/02/15 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية استباقية من بحيرة الرزازة وحدود شمال بابل باتجاه صحراء الانبار.

وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي في حديث للسومرية نيوز، ان "عملية عملية عسكرية استباقية انطلقت من بحيرة الرزازة وحدود شمال بابل باتجاه صحراء الانبار وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبمشاركة قيادة الشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش".

وفيما يخص الطائرات المسيرة، انه "لا يوجد طيران مسير في سما كربلاء".

وفي السياق العملية العسكرية، اكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني للسومرية نيوز، ان "هذه العملية الاستباقية في المسطحات المائية لبحيرة الرزازة والجزر الوسطية الممتدة الى الحدود الفاصلة مع المحافظات المجاورة الانبار وجرف النصر"، مشيرا الى انه "في هذا الواجب اشتركت كافة القطعات الامنية الموجودة في كربلاء ومازالت العملية مستمرة وفق مامخطط لها بتفتيش هذه الجزرة الى حدود الانبار".

واضاف ان "هذه العملية هدفها تامين اشهر الزيارة رجب وشعبان ورمضان"، لافتا الى ان "السيطرات الخارجية تشهد التشديد الكبير والتفتيش الدقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باتجاه صحراء الانبار.. عمليات كربلاء تعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باتجاه صحراء الانبار.. عمليات كربلاء تعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).